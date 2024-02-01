Почеттино оценил шансы «Челси» обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил шансы своей команды на победу в финале Кубка лиги, где «синие» сыграют с «Ливерпулем». Напомним, вчера лондонцы проиграли мерсисайдцам на выезде с разгромным счётом 1:4 в рамках Английской премьер-лиги.

«Нас ожидает важнейшая игра в конце месяца. Конечно, мы можем извлечь ошибки из сегодняшнего матча и сыграть в финале иначе. Мы должны быть более агрессивными и противостоять сопернику с той же энергией. На «Энфилде» они были намного сильнее нас. Факт игры на нейтральном поле может нам помочь», – сказал Почеттино на пресс-конференции.