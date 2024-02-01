Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (1:4) в рамках Английской премьер-лиги. Из-за этого результата «пенсионеры» вновь опустились на десятую строчку в чемпионате.

«Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч. Очень сложно вернуться в игру после того, как команда пропустила три гола. Нам нужно больше работать и вернуться в сильнее к ближайшему матчу, который состоится в воскресенье против «Вулверхэмптона».

Напомним, Нкунку вчера вечером забил единственный гол своей команды, выйдя на поле во втором тайме. Также Кристофер мог заработать пенальти, но судья не разглядел фола в действиях Виргила ван Дейка.