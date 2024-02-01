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Дауд ушёл из «Брайтона» в клуб топ-3 Бундеслиги официально

01 Февраля 2024 • 12:20 Комментировать

28-летний немецкий полузащитник Махмуд Дауд, который принадлежит «Брайтону», вернулся в чемпионат Германии. Опытного футболиста подписал «Штутгарт», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. В трудовом договоре прописан пункт о возможном выкупе игрока.

В первой половине сезона Дауд сыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

После 19 туров чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 37 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

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