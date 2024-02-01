28-летний немецкий полузащитник Махмуд Дауд, который принадлежит «Брайтону», вернулся в чемпионат Германии. Опытного футболиста подписал «Штутгарт», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. В трудовом договоре прописан пункт о возможном выкупе игрока.

В первой половине сезона Дауд сыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

После 19 туров чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 37 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.