«Челси» хочет получить за аренду Брои более 5 миллионов евро

Нападающий «Челси» Армандо Броя нынешней зимой может перейти в другой клуб на правах аренды. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, лондонцы хотят получить за аренду 22-летнего албанца 5 миллионов фунтов (около 5,8 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что «Челси» отпустит Брою в аренду, если получит о заинтересованного клуба гарантии предоставления футболисту игровой практики.

В нынешнем сезоне Броя провёл за «Челси» 19 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 28 миллионов евро.