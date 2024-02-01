«Севилья» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэма»

Испанская «Севилья» нацелилась на форварда «Тоттенхэма» Алейшо Велиса, который присоединился к лондонской команде летом. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, андалузский клуб хочет арендовать 20-летнего аргентинца без права выкупа.

«Тоттенхэм» может согласиться на сделку с арендой, ведь Велису пойдёт на пользу получение регулярной игровой практики. Переговоры между клубами продолжаются, соглашение ещё не достигнуто.

Отметим, что в этом розыгрыше Английской премьер-лиги Велис отметился одним забитым голом в восьми матчах. Ранее нападающий выступал в Аргентине за «Росарио Сентраль».