Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Севилья» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэма»

01 Февраля 2024 • 11:48 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
1 2.80 X 3.65 2 2.40
03.02 15:30

Испанская «Севилья» нацелилась на форварда «Тоттенхэма» Алейшо Велиса, который присоединился к лондонской команде летом. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, андалузский клуб хочет арендовать 20-летнего аргентинца без права выкупа.

«Тоттенхэм» может согласиться на сделку с арендой, ведь Велису пойдёт на пользу получение регулярной игровой практики. Переговоры между клубами продолжаются, соглашение ещё не достигнуто.

Отметим, что в этом розыгрыше Английской премьер-лиги Велис отметился одним забитым голом в восьми матчах. Ранее нападающий выступал в Аргентине за «Росарио Сентраль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Алейшо Велис трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
11:48
«Севилья» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэма»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.02.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет получить за аренду Брои более 5 миллионов евро
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэма»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Кайседо или Онана: Маккойст назвал худший трансфер АПЛ
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сделал предложение по трансферной цели «Барселоны»
11:19 · Англия. Премьер-лига
Лапорта выбрал нового тренера для «Барселоны»
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Брою в аренду
09:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о возможной травме Макаллистера
09:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал уход Хави из «Барселоны»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
05:54 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Челси» смотрится как середняк» 1
05:34 · Англия. Премьер-лига
​Собослаи: «Брэдли очень хорош»
04:51 · Англия. Премьер-лига
​Мэддисон: «Мне понравилось возвращение»
04:26 · Англия. Премьер-лига
​Фаулер: «Нуньесу пора стать более точным»
03:34 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Брэдли невероятен»
03:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Это «Манчестер Юнайтед», я не должен учить игроков»
Все новости
Рекомендуем