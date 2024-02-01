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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо или Онана: Маккойст назвал худший трансфер АПЛ

01 Февраля 2024 • 11:26 Комментировать

Бывший игрок сборной Шотландии Алли Маккойст рассказал, какой трансфер считает худшим в сезоне-2023/2024 Английской премьер-лиги.

«Онана пока не оправдывает возложенных на него ожиданий, но я не могу назвать его переход худшим. Это будет неправильно. Я бы выбрал Мойсеса Кайседо. Проголосую за этот трансфер», - передает слова шотландца FourFourTwo.

В летнее трансферное окно Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси». Сделка обошлась руководству лондонского топ-клуба в 115 миллионов фунтов.

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний эквадорец провел 19 матчей и получил пять желтых карточек.

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Челси Алли Маккойст Андре Онана Мойсес Кайседо ещё теги
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