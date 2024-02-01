«Тоттенхэм» сделал предложение по трансферной цели «Барселоны»

Лондонский «Тоттенхэм» не теряет надежд перехватить у «Барселоны» полузащитника Лукаса Бергвалла из «Юргордена». По информации от инсайдера Грэма Бэйли, «шпоры» уже сделали официальное предложение в попытках увести 17-летнего футболиста из-под носа у «Барселоны».

Отметим, что «Юргорден» требует за шведского хавбека 10 миллионов евро. Ранее Бергвалл выразил желание перейти в «Барселону», отказавшись перед этим от трансфера во франкфуртский «Айнтрахт». Впрочем, «Тоттенхэму» молодой полузащитник пока не отказал.

Бергвалл в январе успел дебютировать за взрослую сборную Швеции, сыграв в товарищеском матче против Эстонии.