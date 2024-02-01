Лапорта выбрал нового тренера для «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта занимается поиском нового главного тренера. Нынешний наставник команды Хави Эрнандес покинет клуб по завершении сезона.

Как сообщается на страницах Todofichajes, руководитель всерьез настроен вернуть в клуб Хосепа Гвардиолу, ныне работающего в «Манчестер Сити». Лапорта хочет, чтобы испанец принял «сине-гранатовых» перед стартом следующего сезона.

Контракт Хосепа с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Английский клуб готов расстаться с наставником, если «Барселона» предложит за него солидную денежную компенсацию.

Напомним, что Гвардиола тренировал каталонцев с 2008 по 2012 год.

«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле



Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»