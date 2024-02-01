«Челси» готов отпустить Брою в аренду

Лондонский «Челси» уже готов расстаться со своим нападающим Армано Броей на правах аренды. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «синие» отпустят албанца, если получат от заинтересованного клуба гарантии игровой практики.

Напомним, ранее «Челси» был готов расстаться с Броей только на постоянной основе за сумму в районе 60 миллионов евро. В данный момент главным претендентом на албанца считается «Фулхэм», который хочет арендовать форварда с правом выкупа.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Броя отметился всего одним забитым голом. Армандо осенью только восстановился после травмы крестообразных связок колена.