Клопп рассказал о возможной травме Макаллистера

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, что полузащитник команды Алексис Макаллистер получил удар по колену в поединке 22-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси». Встреча завершилась разгромной победой мерсисайдцев со счетом 4:1.

«Алексис получил удар коленом в колено. Но там ничего серьезного. По крайней мере, у меня нет другой информации по этому поводу», - передает слова немецкого тренера This is Anfield.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел 17 поединков. Алексис записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.