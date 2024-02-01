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Клопп рассказал о возможной травме Макаллистера

01 Февраля 2024 • 09:58 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, что полузащитник команды Алексис Макаллистер получил удар по колену в поединке 22-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси». Встреча завершилась разгромной победой мерсисайдцев со счетом 4:1.

«Алексис получил удар коленом в колено. Но там ничего серьезного. По крайней мере, у меня нет другой информации по этому поводу», - передает слова немецкого тренера This is Anfield.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел 17 поединков. Алексис записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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Ливерпуль Юрген Клопп Алексис Макаллистер ещё теги
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