Гвардиола прокомментировал уход Хави из «Барселоны»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно решения Хави Эрнандеса покинуть пост главного тренера каталонской «Барселоны».

«Нельзя сравнивать давление, которое тренер испытывает в Англии и Испании. Там намного сложнее. Давление, которое оказывается в «Барселоне», нельзя ни с чем сравнить», - передает слова специалиста инсайдер Сэм Ли в своих социальных сетях.

Хави занял пост главного тренера «сине-гранатовых» осенью 2021 года. После домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) специалист заявил, что покинет команду по завершении нынешнего сезона.

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