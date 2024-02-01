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Самые подешевевшие игроки начала сезона-2023/2024

01 Февраля 2024 • 09:27 Комментировать

Ухудшение игровой формы неизбежно приводит к уменьшению трансферной стоимости игрока. Но на ухудшении игровых кондиций могут сказываться разные факторы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке футболистов, стоимость которых упала больше всего за первую часть сезона-2023/2024.

Звезда Дании

Пьер-Эмиль Хёйбьерг должен был стать своего рода Эрлингом Холанном для Дании. В 17 лет и 251 день полузащитник дебютировал за мюнхенскую «Баварию», но закрепиться даже в ротации юному датчанину не удалось. Мюнхенцы не собирались продавать юного таланта, неизменно отправляя его в аренды. За три сезона Пьер-Эмиль Хёйбьерг отыграл за «Баварию» всего в 17 матчах, после чего отправился покорять Туманный Альбион. В сезоне-2020/2021 Хёйбьерг отыграл за «Тоттенхем» во всех матчах АПЛ без замен, достигнув трансферной стоимости в размере 40 млн евро и увеличив её до 45 млн евро к июню 2023 года. За последние полгода Пьер-Эмиль не забил ни одного мяча за «шпор», появился на поле в стартовом составе только в каждой четвёртой встрече, отыграв 43% игрового времени. В итоге – заслуженное падение трансферной стоимости на 17 млн евро за первую часть сезона-2023/2024.

Юные таланты

Николо Фаджоли в 22 года дебютировал за сборную Италии в ноябре 2022-го. Тот товарищеский матч против сборной Албании пока что остаётся для Фаджоли единственным за национальную команду. Этот факт в совокупности с удачными выступлениями за «Ювентус» (26 матчей и 3 гола в Серии А в сезоне-2022/2023) позволили полузащитнику достигнуть отметки в 35 млн евро. Падение вышло весьма болезненным. Шесть матчей и один голевой пас в текущем сезоне – и отрицательное изменение трансферной стоимости на 20 млн евро.

Столько же потерял в трансферной стоимости за первую часть текущего сезона и Джейдон Санчо. 23-летний англичанин не смог найти общий язык с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом и решил вернуться в дортмундскую «Боруссию». Отметим, что в марте 2020 года трансферная стоимость Санчо достигала 130 млн евро, когда он был игроком «шмелей». Сегодня Джейдон Санчо оценивается в 25 млн евро.

Без «Челси» никуда

Игроки лондонского «Челси» вошли во многие антирейтинги, будь то худшие игроки года, либо главные трансферные разочарования. Не стал исключением и наш рейтинг. 23-летний Уэсли Фофана перешёл в последний день лета 2022 года из «Лестера» в «Челси» за 80 млн евро. «Лисы» наверняка остались довольны этим трансфером.  Вероятно, что и в стане «синих» были бы довольны, но Уэсли получил очередную травму. Похоже, что порванные кресты приведут к пропуску большей части сезона. А пока что травма привела к потере трансферной стоимости в размере 23 млн евро за первую часть текущего сезона.

Ещё один неудачник АПЛ

«Манчестер Юнайтед» расположился на одну строчку выше «Челси» в текущем сезоне АПЛ, а лидер нашего рейтинга Антони потерял в трансферной стоимости 25 млн евро. Каждая вторая игра из 17 проведённых матчей (48% игрового времени) в основе, но ни одного результативного действия в АПЛ – таковы показатели Антони. Зато ему удалось забить и отдать голевую передачу в единственной проведённой встрече Кубка Англии. Но это вряд ли тот результат, который ждали от бразильца, купленного у «Аякса» летом 2022 года за 95 млн евро. Текущая трансферная стоимость Антони составляет 35 млн евро. И не заработаешь…

В десятку самых подешевевших игроков по итогам 2023 года вошли Мэйсон Маунт, Марко Верратти, Сергей Милинкович-Савич и Неймар. Все они потеряли 15 млн евро только за последние полгода. Правда, это только в трасферной стоимости. Тот же Неймар успел набрать… лишние килограммы, а значит живётся бразильской звезде в Саудовской Аравии весьма неплохо. Лидером аналогичного рейтинга в РПЛ стал Квинси Промес, который с 1 июля 2023 года потерял в своей трансферной стоимости 5 млн евро.

Самые подешевевшие игроки первой части сезона-2023/2024

Игрок
Клуб
Изменение трансферной стоимости
Антони «Манчестер Юнайтед» -25 (текущая стоимость: 35 млн евро)
Уэсли Фофана «Челси» -23 (текущая стоимость: 32 млн евро)
Джейдон Санчо «Боруссия» Дортмунд -20 (текущая стоимость: 25 млн евро)
Николо Фаджоли «Ювентус» -20 (текущая стоимость: 15 млн евро)
Пьер-Эмиль Хёйбьерг «Ювентус» -17 (текущая стоимость: 28 млн евро)

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