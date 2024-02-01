Тен Хаг назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о турнирных задачах в преддверии поединка против «Вулверхэмптона» в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы должны наверстать отставание от первого места, футболисты прекрасно знают это. Команде нужно прогрессировать. Когда мы теряем игроков на ключевых позициях, это нас сильно ослабляет. На команде негативно отражается постоянная ротация состава», - передает слова нидерландца пресс-служба клуба.

После 21 поединка «красные дьяволы» набрали 32 балла и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.