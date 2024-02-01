Саттон: «Челси» смотрится как середняк»

Английский «Челси» проиграл «Ливерпулю» в очередном туре чемпионата Англии, и бывший нападающий Крис Саттон расстроен таким положением дел. В настоящий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, и Саттон считает подобное состояние вещей вполне справедливым:

- Я соглашусь с тем, что у «Челси» если прогресс с прошлого сезона, но его и не могло не быть - так плохо все было. «Челси» должен проявлять терпение с Маурисио Почеттино, но сейчас команда выглядит как середняк, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

В последний раз «Челси» становился чемпионом Англии в 2017 году.