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​Собослаи: «Брэдли очень хорош»

01 Февраля 2024 • 05:34 Комментировать

Английский «Ливерпуль» продолжает демонстрировать очень убедительный футбол, лидер чемпионата обыграл «Челси». Один из голов команды забил Доминик Собослаи, который выделил Конора Брэдли, комментируя итоги очередного успешного матча своей команды:

- Конор сыграл очень хорошо. Гол, две передачи. Идеальный день для него. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок. Я благодарен ему за такую передачу. Прямо на голову. Наверное, мой первый гол головой, - цитирует слова Собослаи BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть в Лондоне с «Арсеналом».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Доминик Собослаи
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