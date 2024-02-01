​Собослаи: «Брэдли очень хорош»

Английский «Ливерпуль» продолжает демонстрировать очень убедительный футбол, лидер чемпионата обыграл «Челси». Один из голов команды забил Доминик Собослаи, который выделил Конора Брэдли, комментируя итоги очередного успешного матча своей команды:

- Конор сыграл очень хорошо. Гол, две передачи. Идеальный день для него. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок. Я благодарен ему за такую передачу. Прямо на голову. Наверное, мой первый гол головой, - цитирует слова Собослаи BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть в Лондоне с «Арсеналом».