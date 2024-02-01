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​Мэддисон: «Мне понравилось возвращение»

01 Февраля 2024 • 04:51 Комментировать
Тоттенхэм
3:2
Брентфорд

В Англии прошли очередные матчи двадцать второго тура АПЛ, лондонский «Тоттенхэм» пропустил первым от «Брентфорда», но в итоге сумел выиграть со счетом 3:2. События удачной игры прокомментировал полузащитник лондонского клуба Джеймс Мэддисон.

- Приятно вернуться. Когда ты травмирован и не играешь, то понимаешь лучше, почему так любишь футбол. Первый тайм получился рваным, что и требовалось «Брентфорду». Но во втором мы прибавили и они не смогли поддерживать наш темп, - цитирует слова Мэддисона BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэму» предстоит сыграть на выезде с «Эвертоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон

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