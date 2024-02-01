​Клопп: «Брэдли невероятен»

В Англии проходят матчи двадцать второго тура АПЛ, «Ливерпуль» обыграл «Челси», а Конор Брэдли забил свой первый гол за клуб. За это он был удостоен похвалы со стороны наставника клуба Юргена Клоппа.

- Невероятно. Прекрасно. Он просто летает сейчас. Именно так. Он трудяга и отличный футболист. Он очень помогает команде. Нам говорили, что нужно покупать правого защитника, но у нас есть Конор, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпулю», в свою очередь, предстоит сыграть в Лондоне - но против «Арсенала». Это случится четвертого февраля.