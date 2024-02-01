Нуньес - первый игрок в АПЛ, четырежды за матч попавший в каркас

В двадцать втором туре английского чемпионата «Ливерпуль» крупно переиграл «Челси», забив тому четыре мяча. Очень старался забить уругвайский нападающий «красных» Дарвин Нуньес - он обстучал все штанги, угодив в каркас не менее четырех раз. В том числе и с пенальти, назначенного в конце первого тайма.

Как оказалось, Нуньес установил рекорд АПЛ - еще ни разу с момента начала сбора подробных статистических данных никто так часто не попадал в штангу в ходе одного матча.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом», это случится четвертого февраля.