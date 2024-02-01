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Постекоглу – о победе «Тоттенхэма»: «Великолепное начало второго тайма»

01 Февраля 2024 • 01:08 Комментировать
Тоттенхэм
3:2
Брентфорд

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, что думает об игре своей команды в матче против «Брентфорда» (3:2).

«Шпоры» уступали с минимальным счётом после первого тайма, однако после перерыва быстро перевернули ход игры, забив трижды в промежутке с 48-й по 56-ю минуту. Этого хватило для победы, хотя гости смогли отыграть один мяч.

«Мы довольно хорошо начали игру, но затем пропустили и сбились с заданного пути. Начало второго тайма получилось по-настоящему хорошим – мы забили трижды и могли забить ещё. Ребята проявили характер. Эти 25 минут в начале второй половины были выдающимися.

В первом тайме нас втянули в то, частью чего мы бы не хотели быть – мы больше болтали с судьёй, чем играли. Иногда мы слишком наивны», – сказал в интервью TNT Sports Постекоглу.

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