«Тоттенхэм» добыл волевую победу в матче с «Брентфордом»

В 22-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» одержал непростую победу над «Брентфордом». В дебюте Мадс Расмуссен был точен с правого края штрафной, но офсайд отменил гол. Следующая атака, Айвен Тони ворвался в штрафную и не смог пробить вратаря, а Нил Мопе в борьбе с защитником добавил мяч в сетку - 0:1. «Шпоры» в первом тайме создали только один момент - Ришарлисон из-за штрафной зарядил рядом с правой девяткой. У соперника Тони бил головой без помех - сэйв.

Второй тайм начался с града голов хозяев. Тимо Вернер вывел на удар Дестини Удоги, который со второй попытки переиграл вратаря. Снова быстрый прорыв, Вернер прострелил на дальнюю штангу, и Бреннан Джонсон забил в упор - 2:1. Вскоре Ришарлисон результативно стрельнул с подбора мяча. Удоги подарил гостям надежду, безобразный пас назад получился на Тони, который убежал к воротам и забил - 3:2.

Лондонцы победили и потеснили «Астон Виллу» с четвертого места. Соперник - 15-й.