Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду

31 Января 2024 • 22:24 Комментировать
Коринтианс
...
Новоризонтино
04.02 17:00

Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры по новой аренде Маркиньоса Аленсара.

20-летний футболист провёл первую половину сезона во французском «Нанте», где не смог проявить себя – всего семь появлений на поле. Согласно сведениям Globo Esporte, теперь Маркиньос может вернуться в Бразилию, где в его услугах заинтересован «Кориантианс». Клубы уже обсуждают условия аренды вингера. Вероятно, в сделку будет включена опция выкупа.

Маркиньос перебрался в «Арсенал» летом 2022 года из «Сан-Паулу» за 3,5 млн евро. Игрок провёл шесть матчей за первую команду «канониров», по разу отметившись голом и ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Арсенал Лондон Маркиньос Аленсар трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КОРИНТИАНС НОВОРИЗОНТИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли Бёрнли
2
0
1.14 8.60 18.00
Видео
54 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
0
1
1.68 4.10 4.80
Видео
9 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
0
0
1.69 3.85 5.20
Видео
01.02.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
22:52 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал, что думает об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» намерен арендовать Брою у «Челси» с возможностью выкупа
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Челси» огласили составы на очную игру АПЛ
22:24 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду
22:09 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Филлипс может повторить успешный опыт Лингарда в «Вест Хэме»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:46 · Англия. Премьер-лига
Ди Мария – о Гарначо: «На его месте я бы праздновал голы не в стиле Роналду, а в стиле Месси»
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал состав на лондонское дерби с «Брентфордом»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне — в основе «Манчестер Сити» на матч с «Бёрнли»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Моуринью может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда 1 слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
Бывший форвард «Зенита» может перебраться в АПЛ слухи
19:39 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Ньюкасла» удовлетворил желание фанатки за шоколадку
Все новости
Рекомендуем