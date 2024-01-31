Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду

Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры по новой аренде Маркиньоса Аленсара.

20-летний футболист провёл первую половину сезона во французском «Нанте», где не смог проявить себя – всего семь появлений на поле. Согласно сведениям Globo Esporte, теперь Маркиньос может вернуться в Бразилию, где в его услугах заинтересован «Кориантианс». Клубы уже обсуждают условия аренды вингера. Вероятно, в сделку будет включена опция выкупа.

Маркиньос перебрался в «Арсенал» летом 2022 года из «Сан-Паулу» за 3,5 млн евро. Игрок провёл шесть матчей за первую команду «канониров», по разу отметившись голом и ассистом.