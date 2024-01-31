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Мойес: «Филлипс может повторить успешный опыт Лингарда в «Вест Хэме»

31 Января 2024 • 22:09 Комментировать
Вест Хэм
...
Борнмут
1 2.40 X 3.70 2 2.75
01.02 22:30

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес многого ждёт от новичка команды Кэлвина Филлипса.

«Молотобойцы» арендовали полузащитника у «Манчестер Сити» до конца сезона. По словам Мойеса, эта сделка может оказаться такой же успешной, как аренда Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед» тремя годами ранее.

«Мы знаем, насколько хорош Филлипс. В «Манчестер Сити» у него всё сложилось не так, как он хотел, но он играл важную роль в сборной Англии. Пару лет назад мы арендовали Лингарда, который по-настоящему нам помог. Я верю, что Кэлвин сможет оказать аналогичное влияние», – приводит Sky Sports слова наставника «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Дэвид Мойес Джесси Лингард Кэлвин Филлипс ещё теги

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