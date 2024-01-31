«Тоттенхэм» назвал состав на лондонское дерби с «Брентфордом»

Вечером среды лондонский «Тоттенхэм» будет принимать «Брентфорд», который также базируется в британской столице. Менее чем за час до матча «шпоры» огласили свой состав на игру.

Он выглядит следующим образом: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоги, Бентанкур, Скипп, Мэддсион, Кулушевски, Ришарлисон, Вернер.

Напомним, сейчас «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место и имеет в активе 40 баллов. «Брентфорд» существенно ниже: на 15-м месте с 22 баллами в копилке.

Следить за всеми событиями грядущей игры можно в нашей текстовой трансляции. Стартуем ровно в 22:30 по московскому времени!