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«Тоттенхэм» назвал состав на лондонское дерби с «Брентфордом»

31 Января 2024 • 21:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
1 1.68 X 4.40 2 4.80
Через 0 ч. 2 мин.

Вечером среды лондонский «Тоттенхэм» будет принимать «Брентфорд», который также базируется в британской столице. Менее чем за час до матча «шпоры» огласили свой состав на игру.

Он выглядит следующим образом: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоги, Бентанкур, Скипп, Мэддсион, Кулушевски, Ришарлисон, Вернер.

Напомним, сейчас «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место и имеет в активе 40 баллов. «Брентфорд» существенно ниже: на 15-м месте с 22 баллами в копилке.

Следить за всеми событиями грядущей игры можно в нашей текстовой трансляции. Стартуем ровно в 22:30 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм

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