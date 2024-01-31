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Бывший форвард «Зенита» может перебраться в АПЛ слухи

31 Января 2024 • 19:49 Комментировать

Юри Алберто, экс-нападающий питерского «Зенита» может стать игроком середняка Английской премьер-лиги – «Вулверхэмптона».

Как сообщает The Telegraph, сейчас руководство «волков» оперативно ведёт переговоры с «Коринтиансом» об аренде нападающего, чтобы успеть закрыть сделку до того, как закончится трансферное окно в Европе.

Алберто выступал за «Зенит» в первой половине 2022 года. Летом позапрошлого года он перебрался в Бразилию в «Интернасьонал» в рамках арендного соглашения, а после, уже зимой 2023 года в обмен на Роберта Ренана и Ду Кейроса ушёл из «Зенита» в «Коринтианс».

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