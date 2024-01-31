​Рейна продлил контракт с «Боруссией» перед тем, как стать «лесником»

Атакующий полузащитник Джованни Рейна в ближайшее время сменит дортмундскую «Боруссию» на «Ноттингем Форест». 21-летний полузащитник проведёт вторую часть сезона 2023/2024 в Англии на правах аренды. При этом у «лесников» не будет возможности выкупить Рейну.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, перед переходом в «Ноттингем Форест» Рейна продлил контракт с «Боруссией». Новое трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Рейна поучаствовал в 14 матчах «Боруссии». В них полузащитник результативными действиями не отмечался.