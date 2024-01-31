«ПСЖ» работает над усилением своего состава. Как сообщает TodoFichajes, гранд Лиги 1 считает своей главной трансферной целью полузащитника Бруно Гимараэса из «Ньюкасла». Не исключено, что французы попытаются провернуть сделку по бразильцу ещё до закрытия зимнего трансферного окна.

Отмечается, что выкупать Гимараэса у «Ньюкасла» можно за 100 миллионов фунтов – это прописано в его действующем контракте. Учитывая финансовые трудности, «сороки» могут пойти на сделку.

26-летний Бруно Гимараэс является игроком национальной сборной Бразилии. Ранее слухи связывали этого игрока с «Реалом».

​«Реал» может купить игрока сборной Бразилии – названа сумма