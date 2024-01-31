​Тренер «Борнмута» отреагировал на слухи о Соланке и «Тоттенхэме»

В прессе появилась информация о том, что нападающий «Борнмута» Доминик Соланке находится в сфере интересов «Тоттенхэма». Комментарий на этот счёт дал рулевой «вишен» - Андони Ираола.

«Я ничего об этом не знаю. У меня нет новостей на этот счёт. Точно так же, как я говорил вам летом: я не ожидаю, что что-нибудь произойдёт с Домиником», - сказал Андони в среду на пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Доминик Соланке провёл 24 матча. В них 26-летний нападающий забил 14 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Соланке в 25 миллионов евро.