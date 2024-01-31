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​Тренер «Борнмута» отреагировал на слухи о Соланке и «Тоттенхэме»

31 Января 2024 • 17:06 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что нападающий «Борнмута» Доминик Соланке находится в сфере интересов «Тоттенхэма». Комментарий на этот счёт дал рулевой «вишен» - Андони Ираола.

«Я ничего об этом не знаю. У меня нет новостей на этот счёт. Точно так же, как я говорил вам летом: я не ожидаю, что что-нибудь произойдёт с Домиником», - сказал Андони в среду на пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Доминик Соланке провёл 24 матча. В них 26-летний нападающий забил 14 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Соланке в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Андони Ираола Борнмут Доминик Соланке ещё теги
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