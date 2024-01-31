​Не только «Барселона»: У Тьяго два варианта в Ла Лиге

Из-за проблем со здоровьем полузащитник Тьяго Алькантара в нынешнем сезоне не выступал за «Ливерпуль». Испанец уже приступил к тренировкам, о чём накануне рассказал главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп. Впрочем, Тьяго нужно какое-то время на набор оптимальной формы.

Как сообщает TodoFichajes, видеть Тьяго в своём составе хочет «Бетис». При этом у севильцев есть серьёзный конкурент в лице «Барселоны», за которую Тьяго выступал в своё время. Полузащитник является воспитанником академии «сине-гранатовых».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тьяго Алькантару в 10 миллионов евро.