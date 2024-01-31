​Сантос может уйти из «Челси» в клуб Лиги 1

Полузащитник Андрей Сантос может уйти из «Челси» в ближайшие часы. Как сообщает журналист Низаар Кинселла, переговоры об аренде 19-летнего бразильца до конца нынешнего сезона ведёт французский «Страсбург».

Стоит напомнить, что первую часть сезона Сантос провёл в «Ноттингем Форест», но почти не играл, выйдя на поле лишь в двух матчах. Из-за этой ситуации «Челси» вернул своего игрока в начале января. Теперь же Андрей может отправиться за практикой в другую команду.

Отметим, что «Страсбург» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.