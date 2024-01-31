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Рейна переходит из «Боруссии» в клуб АПЛ

31 Января 2024 • 13:13 Комментировать

Английский клуб «Ноттингем Форест» намерен усилиться полузащитником дортмундской «Боруссии» Джованни Рейной. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер «лесников» Нуну Эшпириту Санту лично заинтересован в подписании игрока. Рейна присоединится к английскому коллективу на правах аренды до завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний американец провел 11 поединков. Полузащитник не отметился результативными действиями.

По итогам 22 туров АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице.

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