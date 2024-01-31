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Дауд может вернуться в Бундеслигу, игрок недоволен своим положением в «Брайтоне»

31 Января 2024 • 13:02 Комментировать
Фрайбург
...
Штутгарт
03.02 17:30

Полузащитник «Брайтона» Махмуд Дауд в ближайшее время может вернуться в немецкую Бундеслигу, где ранее выступал в составе мёнхенгладбахской и дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 28-летний хавбек может перебраться в «Штутгарт», который заинтересован в трансфере на правах аренды с возможностью выкупа.

В этом сезоне Дауд отметился всего одной результативной передачей в 9 матчах Английской премьер-лиги. В последних поединках Махмуд чаще всего оставался неиспользованной заменой.

Отметим, что Дауд перебрался в «Брайтон» летом на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии».

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