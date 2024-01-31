Мерсон: «Арсенал» сейчас сильнее «Барселоны»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на новость о возможном уходе главного тренера «канониров» Микеля Артеты в каталонскую «Барселону».

«Артета уже опроверг слухи, и я ему верю. В настоящий момент «Арсенал» сильнее «Барселоны». 15 лет назад все игроки и тренеры хотели перейти в «Барсу» или «Реал», но сейчас положение дел изменилось. На сегодняшний день предпочтительнее работать в «Арсенале», нежели в «Барселоне», - цитирует эксперта Sky Sports.

Ранее стало известно, что Хави Эрнандес покинет пост главного тренера каталонского гранда. В последнем матче «сине-гранатовые» крупно проиграли «Вильярреалу» со счетом 3:5.