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Бенитес высказался о «Ливерпуле» после заявления Клоппа

31 Января 2024 • 11:55 Комментировать

Рулевой «Сельты» Рафаэль Бенитес поделился мнением о «Ливерпуле». Ранее стало известно, что главный тренер команды Юрген Клопп покинет мерсисайдцев по завершении сезона.

«Надеюсь, что у клуба все будет хорошо после ухода Юргена. Желаю им всего самого хорошего под руководством нового тренера. Надеюсь, все так и будет», - передает слова испанского специалиста Liverpool Echo.

На прошлой неделе Клопп сообщил, что уходит из «Ливерпуля». Немецкий специалист тренирует команду с 2015 года. Среди возможных преемников Клоппа называется испанец Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет леверкузенский «Байер».

Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рафаэль Бенитес Юрген Клопп ещё теги
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