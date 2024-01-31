Бенитес высказался о «Ливерпуле» после заявления Клоппа

Рулевой «Сельты» Рафаэль Бенитес поделился мнением о «Ливерпуле». Ранее стало известно, что главный тренер команды Юрген Клопп покинет мерсисайдцев по завершении сезона.

«Надеюсь, что у клуба все будет хорошо после ухода Юргена. Желаю им всего самого хорошего под руководством нового тренера. Надеюсь, все так и будет», - передает слова испанского специалиста Liverpool Echo.

На прошлой неделе Клопп сообщил, что уходит из «Ливерпуля». Немецкий специалист тренирует команду с 2015 года. Среди возможных преемников Клоппа называется испанец Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет леверкузенский «Байер».

Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло»