«Реал» выбрал шесть целей - Мбаппе и Холанн среди них

Мадридский «Реал» начал планировать усиление на следующий сезон. В приоритете у «королевского» клуба усиление трех позиций: левого и правого латералей, а также центрального нападающего.

В трансферный шорт-лист испанского гранда входят шестеро игроков – по два на проблемную позицию. На место нападающего «Реал» рассматривает Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, а на левый фланг обороны – Альфонсо Дэвиса и Давида Раума. На правую бровку «сливочные» могут подписать Диогу Далота или Яна Коуто.

Таким образом, в летнее трансферное окно руководство «Реала» совершит как минимум три громкие сделки.

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