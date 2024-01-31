Экс-гендиректор «Ливерпуля»: «Команду ждёт большая перестройка»

Экс-гендиректор «Ливерпуля» Питер Мур предрекает мерсисайдцам серьезную перестройку после ухода главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Клуб находится в ожидании большой перезагрузки. Уйдет ведь не только Клопп, а и его помощники. «Ливерпулю» нужен новый спортивный директор. Дело не только в наставнике. Фанаты команды превозносят тренеров до уровня легенд. Они значат для нас больше, чем победы и поражения», - передает слова Мура Talksport.

Ранее Клопп объявил, что покинет мерсисайдский гранд по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист тренирует «красных» с 2015 года.