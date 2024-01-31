Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на билет до Ливерпуля

Фейковый аккаунт наставника немецкого «Байера» Хаби Алонсо в социальных сетях начал сбор денежных средств на авиабилет до Ливерпуля. Об этом сообщает Fanatik.

Ранее в прессе появилась информация, что испанский специалист является одним из претендентов на место главного тренера «Ливерпуля». Юрген Клопп покинет мерсисайдский коллектив по завершении нынешнего сезона. Он работает с «красными» с 2015 года.

Хаби занимает пост главного тренера «фармацевтов» с 2022 года. В текущем сезоне леверкузенский коллектив занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая мюнхенскую «Баварию» на два балла.