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Ван Дейк пролил свет на будущее в «Ливерпуле»

31 Января 2024 • 09:31 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о своем отношении к мерсисайдскому гранду. На днях в прессе появились слухи о возможном уходе нидерландца из клуба в конце сезона.

«Мои слова вырвали из контекста. Я люблю этот клуб и его болельщиков. Полностью сконцентрирован на том, чтобы этот сезон стал успешным для команды. Поверьте, я полностью предан «Ливерпулю». Мы выложимся по максимуму во второй части сезона», - передает слова футболиста Liverpool Echo.

32-летний защитник выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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