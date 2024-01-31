Артета оценил игру Жезуса

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего команды Габриэля Жезуса в поединке 22-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». «Канониры» одержали победу со счетом 2:1.

«У Габриэля была проблема с коленом, однако он продолжал тренироваться и сыграл сегодня. Мы хотели поберечь его и не выпускать на поле, однако Жезус захотел сыграть. Когда у футболиста такой менталитет, он способен делать на поле волшебные вещи. Я доволен им», - цитирует испанца Beln Sports.

В текущем сезоне Жезус провел 23 поединка, в которых отметился восемью голами и пятью ассистами.