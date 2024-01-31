Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о несостоявшихся переходах игроков в летнее трансферное окно 2023 года.

«Был интерес к Джуду Беллингему, однако в ходе переговоров мы поняли, что не получится подписать этого парня. Также мы могли подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию, однако у них были свои причины не переходить к нам. Но все в порядке. Мы тогда нашли оптимальное решение», - передает слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

После 21 тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 48 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка.