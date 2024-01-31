Между Зинченко и Уайтом разгорелся конфликт - Артета отреагировал

В рамках 22-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде встречался с «Ноттингем Форест». Поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:1.

После окончания встречи между игроками лондонцев Александром Зинченко и Беном Уайтом разгорелся конфликт. Об этом высказался главный тренер команды Микель Артета.

«Мне это нравится, они требуют друг от друга большего. Оба игрока были недовольны ситуацией и хотели решить проблему. Это хорошо, когда одноклубники подталкивают друг друга к лучшему», - передает слова испанца Daily Mail.

По итогам 22 туров АПЛ «Арсенал» набрал 46 баллов и занимает второе место в таблице.