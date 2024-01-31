​Ходжсон: «Я очень доволен»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Кристал Пэлас» сумел вернуться к победам после долгого периода неудач - команда Роя Ходжсона переиграла со счетом 3:2 «Шеффилд Юнайтед». Наставник «орлов» очень доволен успехом и не скрывал этого после матча:

- Я доволен. Думаю, что в первые полчаса наши атакующие действия вообще были безупречными. Но в то, что матч получился красивым, свою лепту вложил и «Шеффилд Юнайтед». Мы показали свой атакующий потенциал, хотя и в обороне тоже проявили себя неплохо, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Брайтоном».