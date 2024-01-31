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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Лутон» забил самые быстрые два гола в АПЛ в 21-м веке

31 Января 2024 • 05:48 Комментировать

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Лутон Таун» выдал настоящую сенсацию - дебютировавшая в АПЛ команда обыграла «Брайтон» с разгромным счетом, забив тому четыре мяча.

Первый из них влетел в ворота «чаек» уже на восемнадцатой секунде матча, а второй - ровно через 119 секунд, то есть на третьей минуте. Как оказалось, «Лутон» забил два самых быстрых гола в матче АПЛ в 21-м веке. В последний раз два гола были забиты одной командой еще быстрее аж в 1998 году во время игры «Лестера» и «Дерби Каунти».

В следующем туре «Лутону» предстоит сыграть с «Ньюкаслом», это случится третьего февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Лутон Таун
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