В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Ньюкасл» съездил в Бирмингем и выиграл там у местной «Астон Виллы» со счетом 3:1. Швейцарский защитник «сорок» Фабиан Шер прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Я счастлив, что взяли три очка. Играть тут в качестве гостей всегда, для любой команды непросто, потому я высоко ценю наше выступление. Горжусь командой, а то, что забил, да еще и дважды - это уже второстепенно. Главное - три очка, - цитирует слова Шера BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Лутон Таун», это случится третьего февраля.