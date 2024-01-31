​Эмери: «Надо признать поражение»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Астон Вилла» проиграла в домашнем матче «Ньюкаслу», пропустив три мяча от «сорок». Баскский наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал итоги матча, он считает, что его подопечным следует достойно принять поражение.

- Мы должны признать поражение. Соперник был лучше в первый час игры. Мы не смогли добиться хотя бы ничьей. Они все сделали идеально, мы не смогли и теперь надо вносить коррективы, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

Сейчас «Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице английского чемпионата.