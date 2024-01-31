​Эзе: «Счастлив сделать дубль»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Кристал Пэлас» после целой серии неудач сумел выиграть - команда Роя Ходжсона обыграла «Шеффилд Юнайтед», а Эберечи Эзе сделал дубль, забив два мяча. После игры он прокомментировал свой успех.

- Я счастлив забить, хотя, честно говоря, не понимаю, как эти мячи залетели, - цитирует слова Эзе BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «орлам» предстоит сделать то же самое с жестоко битыми во вторник «чайками» из «Брайтона». Этот матч состоится третьего февраля. Сейчас «Кристал Пэлас» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.