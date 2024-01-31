​Уоткинс забил свой 50-й гол за «Астон Виллу» в АПЛ

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Астон Вилла» потерпела неудачу в игре с «Ньюкаслом», несмотря на то, что ее нападающий Олли Уоткинс отметился забитым мячом.

Он стал для игрока сборной Англии юбилейным, пятидесятым за все время выступлений за «Астон Виллу» в высшей лиге английского футбола. Лишь двое игроков забивали за бирмингемский клуб в Премьер-лиге больше, чем Уоткинс - Габриэль Агбонлахор и Дуайт Йорк.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилле» предстоит сыграть на выезде с «Шеффилд Юнайтед». Это случится третьего февраля.