​Адебайо: «Фантастический вечер»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, и он начался с реальной сенсации - «Лутон Таун» забил четыре мяча «Брайтону». Три из них записал на свой счет нападающий Элайджа Адебайо - он, таким образом, сделал первый хет-трик «Лутона» в высшей лиге английского футбола. После матча удачливый форвард поделился своим мнением об игре:

- Фантастический вечер. Это невероятная команда. Я реально восхищаюсь тем, как сегодня отыграли футболисты. Все. Все были важными персонами на поле в этот вечер, превратившийся в праздник, - цитирует слова автора хет-трика BBC Sport.