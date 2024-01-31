​Роб Эдвардс: «Отличный матч от начала до конца»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, и он начался с реальной сенсации - «Лутон Таун забил четыре мяча «Брайтону». Разумеется, наставник «Лутона» Роб Эдвардс сияет от счастья, ведь эта победа оказалась самой крупной для дебютанта АПЛ в текущем сезоне. Он заверил, что его команда продолжит действовать в атакующем стиле.

- Это был отличный матч от начала до конца. Вот как мы играем. Это была наша лучшая демонстрация. Я убедился, что лучший способ добиться уважения в этой лиге - атаковать. Мы продолжим этот драйв, - пообещал Эдвардс, слова которого цитирует BBC Sport.