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​Де Дзерби: «Это блэкаут, мы не играли »

31 Января 2024 • 03:16 Комментировать
Лутон Таун
4:0
Брайтон

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, и он начался с реальной сенсации - «Лутон Таун» взял и забил четыре мяча «Брайтону», который крайне редко уходит с поля без забитых мячей, но в этот раз не сумел забить хотя бы гол престижа. Итоги игры прокомментировал итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби:

- Это был блэкаут. Мы не играли. Мы должны запомнить этот день - как не надо делать. Все игроки выступили плохо. Даже вышедшие на замену. А «Лутон» выдал отличный матч. Мне стыдно перед фанами, потому что я первый, кто отвечает за произошедшее,- цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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