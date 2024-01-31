​Марку Силва: «Голы придут»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Фулхэм» принимал «Эвертон», но не сумел выиграть - игра закончилась со счетом 0:0. Наставник «дачников» Марку Силва прокомментировал итоги игры, он уверен в том, что голы и победы для его команды еще придут.

- Очень интенсивный матч, шансы были и у нас, и у соперника, но мы, как мне кажется, доминировали. Мы больше атаковали, больше били, больше подали угловых. Жаль, что не забили, но игроки сделали для этого все, а голы еще придут. Когда создаешь шансы, они обязательно приходят, - цитирует слова португальского наставника BBC Sport.